A Genova, il Festival del Lavoro scava nel futuro della contrattazione collettiva, proponendo una "terza via". In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale ridefinisce il panorama lavorativo, è cruciale trovare un equilibrio tra diritti dei lavoratori e competitività aziendale. Qual è il nuovo modello che può permettere un’armonia tra esigenze sociali ed economiche? Scoprilo, perché il futuro del lavoro potrebbe dipendere da questo innovativo approccio!

GENOVA (ITALPREESS) – Una “terza via della contrattazione collettiva” che tenga conto anche dei mutamenti provocati dall’intelligenza artificiale e metta al centro da un lato i lavoratori, dall’altro la crescita della competitività e della produttività aziendale. È l’idea al centro del dibattito organizzato al Festival del Lavoro di Genova dalla CIFA Italia, alla luce del recente rinnovo del contratto collettivo con Confsal per terziario, commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi. Un altro tema importante affrontato nel corso del dibattito al Festival del Lavoro è stato quello dell’equivalenza dei contratti. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Lavoro, nuove sfide per la contrattazione collettiva

Referendum lavoro: Cisl critica l'uso dello strumento, Fumarola chiede contrattazione

La Cisl critica l'uso del referendum sul lavoro, ritenendolo inadatto per questi temi. La segretaria generale Daniela Fumarola ha sottolineato che, dopo un’attenta analisi, giudica sbagliato ricorrere a questo strumento su questioni lavoristiche, auspicando invece una contrattazione più efficace e condivisa.

