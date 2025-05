Lavoro donne penalizzate Promozioni e manager | prevalgono gli uomini

In Umbria, il divario di genere nel lavoro continua a pesare come un macigno. Le donne, spesso relegata nei settori del turismo e dei servizi, affrontano una vera e propria corsa ad ostacoli per ottenere promozioni. Dopo la pandemia, la precarietà è aumentata e le mamme si trovano a dover accettare contratti insoddisfacenti. È ora di rompere questo ciclo e dare voce a chi, con determinazione, merita di brillare nel mondo del lavoro!

Le donne ancora oggi in Umbria sono impiegate maggiormente nel settore dei servizi, del turismo e del commercio e sappiamo che dopo il Covid i contratti a tempo indeterminato sono diminuiti. Non solo: dopo il primo figlio le donne sono spesso costrette ad accettare lavori a tempo determinato e più precari e questo rischia di inchiodarle a una sudditanza anche psicologica all’interno della famiglia. E’ il quadro, in estrema sintesi, che è emerso al termine del convegno “Il passo pari: lavoro ed equilibrio di genere in Umbria“ che si è svolto Palazzo Donini e a cui ha preso parte l’assessora Simona Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoro, donne penalizzate. Promozioni e manager: prevalgono gli uomini

