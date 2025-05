Lavori terminati riapre il nuovo ufficio postale

È ufficiale: l’ufficio postale di Monghidoro riapre le sue porte, rinnovato e pronto a soddisfare le esigenze della comunità. Con i lavori finalmente conclusi, i cittadini possono accedere ai principali servizi della pubblica amministrazione, compresi quelli per la richiesta e il rinnovo dei passaporti. Un passo avanti verso un servizio al cittadino più efficiente, in linea con un trend sempre crescente di digitalizzazione e modernizzazione degli uffici pubblici!

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Monghidoro. Si sono conclusi infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Matteotti 5. Nella nuova sede postale sono attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, tra questi anche quello della richiesta e rinnovo passaporti. Infatti, grazie all’accordo tra Poste Italiane e ministero dell’Interno, residenti e domiciliati nel comune di Monghidoro, potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori terminati, riapre il nuovo ufficio postale

