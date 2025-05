Lavori all' Albergheria a rischio il murale di Santa Rosalia

Il murale di Santa Rosalia, simbolo di identità e cultura per gli abitanti dell'Albergheria, è ora in pericolo a causa di lavori controversi. Questo conflitto non solo minaccia un'opera d'arte, ma mette a rischio anche i festeggiamenti del 401º Festino, un evento che unisce la comunità. In un'epoca in cui l'arte urbana sta guadagnando sempre più attenzione, cosa accadrà alla voce dei quartieri? La lotta per la salvaguardia della cultura è solo all

Gli abitanti dell'Albergheria contro i lavori che mettono a rischio il murale di Santa Rosalia. I ragazzi del quartiere così non potranno neanche organizzare i festeggiamenti del 401º Festino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lavori all'Albergheria, a rischio il murale di Santa Rosalia

Strada Castellese a rischio crollo, chiusa per due settimane per lavori: i percorsi alternativi

Oggi, lunedì 12 maggio, è stata chiusa la strada provinciale 77, conosciuta come Castellese, che collega Castel Sant'Elia a Civita Castellana.

