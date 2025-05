Lavori alla Dante Arfelli | Il sacrificio sarà ripagato

Inizia una nuova era per la scuola media Dante Arfelli di Cesenatico! I lavori di ristrutturazione, annunciati dal sindaco Matteo Gozzoli, porteranno non solo un adeguamento sismico, ma anche il potenziamento della palestra e della copertura. Questo investimento di un milione di euro segna un passo importante verso un'istruzione più sicura e moderna. Un segnale chiaro: investire nei giovani è investire nel futuro della comunità!

Iniziano i lavori di ristrutturazione della scuola media Dante Arfelli. Lo ha annunciato ieri la stessa amministrazione comunale di Cesenatico, tramite il sindaco Matteo Gozzoli. Nello specifico nella scuola media saranno realizzati interventi di adeguamento sismico ed interventi sulla palestra e sulla copertura per un investimento totale di un milione e mezzo di euro. Gli alunni delle media svolgeranno le lezioni di tutto l’anno scolastico 2025-2026 presso la sede dell’ex scuola elementare ‘2 agosto 1849’ di via Saffi, un palazzo storico dove recentemente sono stati ultimati dei lavori di consolidamento strutturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla Dante Arfelli: "Il sacrificio sarà ripagato"

