lavori al municipio scontro in aula

Tensioni in aula al municipio: la maggioranza ha bocciato la mozione di Francesca Caldarone, sollevando interrogativi sul futuro dei lavori pubblici. "Inapplicabile nella sostanza", hanno commentato, ma i cittadini chiedono trasparenza e tempistiche certe. Questo scontro evidenzia un trend ampio: l'urgenza di una comunicazione chiara tra amministrazione e cittadini. Riuscirà l'amministrazione a superare le critiche e a delineare un percorso concreto per il rilancio della città ?

"Un ordine del giorno inapplicabile nella sostanza". Così ieri sera, in consiglio comunale, la maggioranza ha respinto la mozione presentata da Francesca Caldarone, di Fratelli d'Italia, che chiedeva ed 'impegnava' l'amministrazione comunale, tra le varie cose, a "presentare entro 30 giorni un cronoprogramma dettagliato dei lavori previsti per il recupero della Biblioteca Civica, del Palazzo comunale di Cento e della Galleria Aroldo Bonzagni ". "Purtroppo presentare un cronoprogramma dettagliato non è possibile – ha sottolineato il sindaco Edoardo Accorsi sfoderando gli atti –. Si può avere solo quando c'è un'aggiudicazione alla ditta e un cantiere che sta per partire".

A Mesagne, un'ordinanza comunale ha disposto la rimozione e demolizione di un immobile privo di titolo edilizio.

