Lavoratori part-time nei Comuni Csa-Cisal | Urgente il tempo pieno per evitare pensioni da fame

I lavoratori part-time negli enti locali siciliani si trovano in una situazione critica: da oltre vent'anni attendono il passaggio a tempo pieno. Questo non è solo un problema individuale, ma una questione sistemica che tocca il futuro delle pensioni in Italia. Senza un intervento urgente, molti rischiano di affrontare un futuro incerto e povero. È tempo di agire per garantire dignità e sicurezza economica a chi da sempre sostiene le nostre comunità.

“I lavoratori part-time degli enti locali siciliani, pagati dalla Regione, svolgono mansioni indispensabili per i Comuni ma da più di vent’anni aspettano il passaggio a tempo pieno. Il rischio è che alcuni lavoratori ricevano pensioni da fame, inferiori ai 500 euro: è urgente offrire una risposta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lavoratori part-time nei Comuni, Csa-Cisal: "Urgente il tempo pieno per evitare pensioni da fame"

