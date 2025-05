Lavoratori in nero e sicurezza assente sospeso un cantiere edile nel Catanese

Un cantiere edile nel catanese è stato sospeso per gravi irregolarità, con lavoratori in nero e scarse misure di sicurezza. Questo episodio non è isolato: la campagna "Operazione Stop" evidenzia un trend allarmante nel settore edile italiano, dove il rispetto delle normative è spesso ignorato. È fondamentale garantire la sicurezza dei lavoratori, non solo per la loro salute, ma anche per l'integrità dell'intero settore. La lotta continua!

Nella giornata di ieri, nell’ambito della campagna nazionale "operazione Stop", una squadra di ispettori ordinari e tecnici del Contingente Inl Sicilia in servizio a Catania ha portato alla luce gravi irregolarità in un cantiere di un comune della provincia etnea. Durante l'accesso ispettivo è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Lavoratori in nero e sicurezza assente, sospeso un cantiere edile nel Catanese

Cantiere di Spoleto poco sicuro, lavoratori in quota a rischio: scatta una sanzione

A Spoleto, un cantiere edile è stato sanzionato per mancata installazione di sistemi di accesso sicuri in quota, mettendo a rischio i lavoratori.

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Nero Sicurezza Assente Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro nero e sicurezza assente: blitz dei Carabinieri in una ditta tessile del Montagnanese; Chiuso un autolavaggio: otto lavoratori su dieci erano in nero, multe per oltre 120mila euro; MACELLERIA DA HORROR A CATANIA: CARNE NON TRACCIATA, IGIENE ASSENTE E BAMBINI TRA FORNELLI E MATERASSI; Chiusi un risto-pub di Ognina e una discoteca del centro: sicurezza e igiene sotto accusa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Caporalato, sequestrata un’azienda

Si legge su msn.com: Ambienti di lavoro insalubri, dipendenti senza formazione, dispositivi di protezione individuale assenti o inadeguati, estintori non funzionanti e attrezzature ...

Sicurezza sul lavoro, controlli a tappeto dei Carabinieri del NIL: sospese 3 attività e maxi sanzioni

Secondo nordest24.it: UDINE – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Udine, in stretta collaborazione con le Compagnie di Palmanova, Latisana e Udine, hanno condotto nei giorni scorsi una vasta campagna d ...

Blitz anti-nero a Udine: chiuse attività e multe per oltre 150mila euro

Riporta udinetoday.it: Controlli a tappeto nel commercio e terziario da parte del Nucleo ispettorato sul lavoro, in collaborazione con alcune compagnie di carabinieri. Sospese tre attività, scoperto un lavoratore in nero e ...