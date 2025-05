L’autostrada Roma-Latina si fa pubblicato il bando | il percorso e quanto costa il pedaggio

La nuova autostrada Roma-Latina è finalmente realtà: il bando è stato pubblicato! Questo collegamento strategico non solo ridurrà i tempi di percorrenza tra la Capitale e il Lazio meridionale, ma rappresenta anche un passo importante per lo sviluppo economico della regione. Il pedaggio? Un investimento per il futuro! Scopri come questo progetto si inserisce nel trend di infrastrutture moderne che stanno cambiando il volto dell'Italia.

Ecco il percorso della nuova autostrada Roma-Latina, che collegherà Tor de' Cenci a Borgo Piave, alla periferia del capoluogo pontino. Pubblicato il bando sul sito del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’autostrada Roma-Latina si fa, pubblicato il bando: il percorso e quanto costa il pedaggio

Roma-Latina, l’annuncio di Rocca: “Vicini a soluzione con il Ministero. Arriverà fino a Fondi”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato importanti sviluppi per l'autostrada Roma-Latina, ritenuta cruciale per il territorio.

Cerca Video su questo argomento: L8217autostrada Roma Latina Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’autostrada Roma-Latina si fa, pubblicato il bando: il percorso e quanto costa il pedaggio

Segnala fanpage.it: Ecco il percorso della nuova autostrada Roma-Latina, che collegherà Tor de' Cenci a Borgo Piave, alla periferia del capoluogo pontino ...

Roma Latina, annullata la gara. Zingaretti: "Ora facciamola in house"

romatoday.it scrive: Ma la Roma-Latina resta per noi un'opera essenziale. Quando si partì, 10 anni fa, si scelse una gara per individuare un concessionario che realizzasse l'opera. Oggi, anche in seguito alla ...

Latina, equivoco Roma-Latina, Moscardelli: «Opera finanziata, Del Rio mi ha assicurato che va avanti»

Riporta ilmessaggero.it: il documento di economia e finanza pubblicato due giorni fa. Il Def è un documento programmatorio, la Roma-Latina un'opera non solo finanziata ma già in appalto, sono state presentate le offerte ...