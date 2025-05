L' auto sbanda poi lo schianto | coinvolti 3 veicoli 4 i feriti uno molto grave

Un incidente drammatico a Volta Mantovana ricorda l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel nostro paese. Con tre veicoli coinvolti e quattro feriti, di cui uno in condizioni critiche, ci si interroga su come prevenire tali tragedie. L'88enne intubato rappresenta il lato più vulnerabile delle nostre strade. In un'epoca in cui ci si sposta sempre di più, è fondamentale ripensare alla nostra responsabilità al volante.

Tre veicoli e quattro persone coinvolte: uno di loro è in gravi condizioni, intubato e in pericolo di vita vista la veneranda età (ha 88 anni). È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Volta Mantovana, lungo la Strada provinciale 19

