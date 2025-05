L’auto era rubata 43enne denunciato

Un'auto rubata, un 43enne denunciato e un gioco di false identità: la cronaca si intreccia con il fenomeno crescente del riciclaggio di veicoli. In un'epoca in cui i furti d’auto sono in aumento, la polizia locale di Reno Galliera fermando una Jeep Renegade con targhe false, ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili. Non è solo una questione di sicurezza, ma di giustizia sociale. Chi dice che l'onestà non paga?

Sorpreso alla guida di una Jeep Renegade rubata e con targhe francesi false: denunciato dalla polizia locale Reno Galliera un 43enne italiano con precedenti. Deve rispondere di uso continuato di atti falsi e riciclaggio. La Jeep con targhe francesi, sottoposta a un controllo stradale a San Giorgio di Piano, in origine era stata immatricolata con targa italiana ed era stata rubata a Napoli, nel settembre 2024. Ora circolava con targhe e carta di circolazione francesi, poi risultate false, intestate a una società francese, assicurazione corrispondente alle targhe false, contratto di locazione francese, apparentemente intestato a nome del conducente che aveva fatto le cose ‘per bene’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’auto era rubata, 43enne denunciato

Cerca Video su questo argomento: Auto Era Rubata 43enne Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

L’auto era rubata, 43enne denunciato; Tentano il furto in una centrale elettrica: arrestati due uomini, l’auto era rubata; Castel Volturno, furgone rubato rintracciato grazie al GPS: fermato e denunciato un 43enne; Tentano il furto in una centrale elettrica: arrestati due uomini, l’auto era rubata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’auto era rubata, 43enne denunciato

Da ilrestodelcarlino.it: Sorpreso alla guida di una Jeep Renegade rubata e con targhe francesi false: denunciato dalla polizia locale Reno Galliera un 43enne italiano con precedenti. Deve rispondere di uso continuato di atti ...

Ciro Canale trovato morto carbonizzato in auto. Chi era: i furti nei musei e la mattonella rubata

Lo riporta today.it: Nelle vicinanze l'agente ha trovato il 43enne all'interno di una Renault 21 ... e la mattonella della Reggia Come ricordano i colleghi di CasertaNews, Circo Canale era divenuto "celebre" per i suoi ...

Decimomannu, nel suo terreno un’auto rubata: denunciato un 43enne

Scrive cagliaripad.it: Un’operazione mirata al contrasto dei reati contro il patrimonio ha portato i Carabinieri della Stazione di Decimomannu a denunciare un 43enne disoccupato ... di un’auto rubata e altro ...