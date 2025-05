L' auto comprata da un concessionario per 19 mila euro e il sito clonato | 40enne truffato

Un sogno spezzato per un 40enne di Medesano, truffato da un sito web clonato: ha versato 19 mila euro per acquistare l'auto dei suoi sogni. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante nel mondo digitale, dove le truffe online sono in aumento. Ricorda, prima di effettuare pagamenti, verifica sempre l'autenticità del venditore! La sicurezza online è una priorità per tutti noi.

Ha effettuato due bonifici per un totale di 19 mila euro per comprare l'auto dei suoi sogni da un concessionario ma il sito era stato clonato. Un 40enne di Medesano è stato truffato: quando si è presentato all'appuntamento con la concessionaria gli hanno detto che quel venditore non esisteva. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - L'auto comprata da un concessionario per 19 mila euro e il sito clonato: 40enne truffato

