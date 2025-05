Lautaro torna titolare con Thuram | le probabili formazioni della finale PSG-Inter in Champions

L'attesa è finita: Lautaro Martinez torna titolare nella finale di Champions League tra PSG e Inter, un momento cruciale che potrebbe segnare il futuro di entrambi i club. Con Inzaghi che ritrova anche Pavard, la sfida si preannuncia avvincente. Dall'altra parte, il PSG punta su un tridente da sogno con Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Chi avrà la meglio in questa battaglia di talenti? Non perdere l'emozione!

Le probabili formazioni di PSG-Inter, la finale di Champions League 2024-2025. Inzaghi ritrova Lautaro e Pavard. Nel PSG Kvaratskhelia torna nel tridente con Dembélé e Doué.

Lautaro Inter, Gazzetta svela il retroscena: «Ecco quando torna, col PSG Inzaghi…»

La Gazzetta dello Sport svela i retroscena sul ritorno in campo di Lautaro Inter, il capitano nerazzurro.

Champions: Thuram, non ci sentiamo invincibili

Si legge su ansa.it: "Sappiamo di avere fatto due grandi partite contro il Barcellona, una delle migliori squadre d'Europa, che sono state viste in tutto il mondo. (ANSA) ...

GdS - Thuram recuperato e titolare: torna la Thu-La. Emergenza in fascia: occhio al cambio di modulo

Come scrive msn.com: La notizia tanto attesa è arrivata: ieri Thuram si è allenato ... il francese sarà titolare in attacco al Maradona facendo coppia con Lautaro e ricostituendo la Thu-La. E se in attacco la ...