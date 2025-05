Lautaro | Mi manca solo la Champions | vogliamo riportarla in Italia Futuro Inzaghi? È qui con noi

In un momento in cui il calcio italiano cerca di riconquistare il suo prestigio, Lautaro Martinez lancia un messaggio chiaro: "Vogliamo riportare la Champions in Italia". La presenza del capitano nerazzurro al fianco di Simone Inzaghi non è solo simbolica, ma rappresenta una volontà collettiva. L’Inter punta a scrivere una nuova pagina della storia calcistica, tra sogni e determinazione. Sarà questa la stagione della rinascita? Restiamo con il fiato sospeso!

La conferenza stampa di PSG-Inter non poteva essere spoglia della presenza del capitano nerazzurro: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha così accompagnato Simone Inzaghi in sala stampa, con il tris che è stato poi completato da Nicolò Barella. Le parole del capitano. L’impronta generale del pensiero del capitano è molto simile a quella di Nicolò Barella. Anche per il Toro l’ Inter ha meritato di andare a disputare questa finale, un merito determinato dai sacrifici e dalla grande forza del gruppo. Incalzato sul cosa serva per vincere una finale, Lautaro ha sostenuto come, anche per lui, alla fine sono sempre i piccoli dettagli e i minuziosi particolari a determinare il risultato finale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inzaghi prima di Inter-Lazio ne recupera tre! Novità anche su Lautaro Martinez – Sky

L'Inter si avvicina alla sfida di domenica contro la Lazio con importanti novità. Simone Inzaghi ha ricevuto notizie positive dal ritiro di Appiano Gentile, con il recupero di tre giocatori che potrebbero rinforzare la squadra.

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Manca Champions Vogliamo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Inzaghi e Lautaro: “Vogliamo la Champions, un sogno per noi e i tifosi”; Lautaro: Vogliamo questa Champions, all'Inter manca da tantissimi anni. Sarà un'emozione incredibile; Inter, Lautaro Martinez: La Champions è un sogno di nuovo alla nostra portata; Lautaro Martinez: La finale di Champions è un sogno a un passo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

CHAMPIONS - Inter, Lautaro: "Vogliamo trasformare questo sogno in realtà"

Si legge su napolimagazine.com: Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport alla vigilia della finale di Champions contro il PSG: "Non sono teso, mi sto godendo ogni momento. È diffici ...

Lautaro: “Vogliamo questa coppa. Dedicarla a Inzaghi viste le voci? Mah…ogni giorno…”

Secondo fcinter1908.it: Il capitano nerazzurro ha parlato in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi e Nicolò Barella prima della finale di Champions ...

Lautaro: "Manca l'ultimo passo per far diventare il sogno realtà. Dobbiamo essere perfetti"

Scrive msn.com: Vigilia di finale in casa Inter, con i nerazzurri sbarcati in mattinata a Monaco di Baviera dove sabato sera andrà in scena la sfida contro il Psg di Luis Enrique. Una partita che vale una stagione, q ...