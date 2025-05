Lautaro Martinez l’agente | Ha sempre scelto l’Inter Offerte importanti

Lautaro Martinez è l’emblema della fedeltà nel calcio moderno, un valore sempre più raro. Il suo agente ha rivelato che nonostante le offerte ghiotte, la scelta dell’Inter è stata netta e chiara. In un'epoca di continui cambiamenti e trasferimenti, il “Toro” rappresenta un legame forte con la squadra nerazzurra, sottolineando quanto sia fondamentale la stabilità per costruire una grande squadra. Scopri perché la sua presenza è così cruciale per il futuro dell’Inter!

Lautaro Martinez ha sempre e solo scelto l’Inter nella sua carriera. Lo ha confermato anche il suo agente Alejandro Camano, che su As ha ricordato qualche aneddoto del passato. LE VOCI DI MERCATO – Negli ultimi anni l’ Inter è sempre ripartita da Lautaro Martinez. Tanti sono andati via e hanno lasciato il club nerazzurro, lui dal 2019 non ha mai cambiato strada. Pochi mesi fa il capitano ha confermato la sua volontà e lo ha fatto firmando il rinnovo di contratto a 9 milioni di euro più bonus per arrivare a 10. Anche la proprietà Oaktree ha riconosciuto il valore del calciatore e l’importanza che ha per il club intero. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez, l’agente: «Ha sempre scelto l’Inter. Offerte importanti»

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo

Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Agente Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Hakimi ha già la testa a Inter-Psg: “A Dumfries invidio una cosa; Dembélé-Lautaro a Monaco: in palio la Champions, ma anche il Pallone d'oro...; Frattesi e Lautaro Martinez verso il recupero: ci saranno a Como (Tmw); L'Inter lavora per rinforzare la difesa. Uno dei nomi più caldi è quello del laziale Gila. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ag. Lautaro: "Ho ricevuto offerte spettacolari, ma lui mi ha sempre detto: 'No, Inter'"

Come scrive msn.com: A poco più di un giorno dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ad AS e ...

L'agente Camaño: "Ho ricevuto offerte spettacolari per Lautaro, ma lui mi ha sempre risposto: 'No, Inter'"

Riporta msn.com: L'agente Alejandro Camaño avrà il cuore diviso a metà domani sera, durante la finalissima di Champions League tra PSG e Inter: in campo, infatti, si sfideranno due dei suoi principali assistiti, Achra ...

Inter, Lautaro Martinez ha deciso di accettare l’offerta di rinnovo: le cifre

Da gianlucadimarzio.com: Lautaro Martinez ha deciso di dimostrare amore all’Inter con i fatti ... Dopo l’incontro avvenuto ieri, 30 maggio, tra l’agente del giocatore e la dirigenza (leggi qui), Lautaro ha scelto di porre ...