Lautaro Inter, l’agente racconta: «Ricevute offerte spettacolari! La sua risposta è sempre stata.» Le parole di Camaño . Ecco le parole di Alejandro Camaño , procuratore di Lautaro Martinez, ai microfoni di AS: LE PAROLE- « Con l’Atletico fu una trattativa molto serrata, anche se non conosco i dettagli. So che ci hanno provato in tutti i modi, lui ha sempre avuto una predilezione speciale per la Spagna. Se c’è un posto in cui vorrebbe giocare, se lasciasse l’Inter, quello sarebbe la Spagna. Ora è il capitano dell’Inter e prende questo ruolo come una responsabilità. Si sente un esempio. Ho ricevuto offerte spettacolari per Lautaro, ma lui ha sempre risposto: “No, Inter”. 🔗 Leggi su Internews24.com