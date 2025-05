Lautaro a Sky | Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento! Dobbiamo coronare il sogno…

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si prepara a vivere il sogno di ogni calciatore: la finale di Champions League. In un'intervista esclusiva a Sky Sport, ha dichiarato: "Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento". La tensione è palpabile, ma la determinazione è più forte. Seguiremo insieme alla squadra un evento che segna non solo il calcio, ma anche un’intera città. Riusciranno a trasformare il sogno in realtà?

Lautaro a Sky: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento! Dobbiamo coronare il sogno.» Le parole del capitano dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di PSG Inter, Lautaro Martinez, ha raccontato le proprie emozioni in vista della finale di Champions League di domani. SULLA FINALE « Teso? No, mi godo ogni momento. Perché è difficile arrivare a questo posto, ad un’altra finale. Come abbiamo già detto in questa settimana e fare due finali in questa competizione vuol dire tanto per noi, che stiamo lavorando bene e che la squadra ha valore. Però dobbiamo fare domani l’ultimo passo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Sky: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento! Dobbiamo coronare il sogno…»

