Laura Linney potrebbe essersi unita al cast di Lanterns!

Laura Linney, la talentuosa attrice di "Love Actually", potrebbe entrare nel cast di "Lanterns", la nuova serie HBO Max che promette di rivoluzionare l'universo DC! Con il crescente interesse per i supereroi, ogni nuovo annuncio è un'opportunità per esplorare storie mai raccontate. La presenza di Linney, premiata e versatile, potrebbe portare una freschezza inaspettata al progetto. Sarà il giusto mix per conquistare il pubblico?

Gli Studios DC hanno attirato alcuni talenti interessanti per il DCU, anche se potrebbero aver bisogno di qualche star in più. Fortunatamente, Jeff Sneider ha riferito oggi che Laura Linney si è unita al cast di Lanterns, serie di HBO Max. La star di Love Actually ha ricevuto numerosi premi, tra cui tre Emmy e due Golden Globe. Ha anche ricevuto tre nomination agli Oscar. Chi interpreterà Linney? Sneider non ne è sicuro. Tuttavia, Kyle Chandler ha 59 anni e Linney 61; considerando questo, avrebbe senso che interpretasse Carol Ferris, l’amore della vita di Hal Jordan e la supereroina nota come Star Sapphire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

