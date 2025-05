Laura Linney nel DCU | Sarà Carol Ferris in Lanterns? Teorie e Novità Shock!

Laura Linney entra nel DC Universe nei panni di Carol Ferris in "Lanterns", portando un tocco di talento e carisma. Con la crescente attenzione per le serie supereroistiche, la sua presenza potrebbe segnare una svolta per il franchise. Le teorie impazzano: sarà l’inizio di un nuovo capitolo? Curiosi dettagli dal set stimolano la nostra immaginazione. Non perdere l'opportunità di scoprire come questi personaggi si intrecceranno in trame sorprendenti!

L'attesissima serie HBO Max "Lanterns" accoglie Laura Linney nel cast! Scopriamo insieme le speculazioni sul suo ruolo e le ultime news dal set nel Regno Unito.

Laura Linney potrebbe essersi unita al cast di Lanterns!

Laura Linney, la talentuosa attrice di "Love Actually", potrebbe entrare nel cast di "Lanterns", la nuova serie HBO Max che promette di rivoluzionare l'universo DC! Con il crescente interesse per i supereroi, ogni nuovo annuncio è un'opportunità per esplorare storie mai raccontate.