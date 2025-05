Latitante da anni imprenditore campano arrestato a Genova | incastrato da un controllo medico a Pompei

Un imprenditore campano, latitante da anni per reati mafiosi, è stato arrestato a Genova grazie a un controllo medico a Pompei. Questo episodio mette in luce l'importanza dei controlli nella lotta alla criminalità organizzata, un tema sempre più attuale nel nostro Paese. In un'epoca in cui la legalità e la sicurezza sono al centro del dibattito pubblico, ogni arresto diventa un passo avanti verso un'Italia più giusta.

Reati ambientali legati alla mareggiata di Rapallo, arrestato l'imprenditore campano latitante: tradito da un controllo medico

L'arresto di Pasquale Capuano, imprenditore latitante coinvolto in reati ambientali legati alla mareggiata di Rapallo, evidenzia un problema sempre più urgente: la tutela del nostro patrimonio naturale.

