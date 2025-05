L' Asd Tennis Palmi vince i playoff e si aggiudica la serie C

La Asd Tennis Palmi conquista la serie C, un traguardo che segna una nuova era per il club! Questo successo è il risultato di un impegno costante e di una passione contagiosa che stanno ispirando giovani talenti a inseguire i propri sogni. In un momento in cui il tennis italiano vive un rinascimento, Palmi si conferma un concentrato di energia e determinazione. Chi sarà il prossimo campione in erba? Rimanete con noi per scoprirlo!

I successi non arrivano mai per caso. Lo storico risultato ottenuto dalla Asd Tennis Palmi che per la prima volta nella sua storia si è classificata prima nel girone del campionato di serie D1 e ha vinto i playoff aggiudicandosi la promozione per il prossimo campionato di serie C è il frutto di.

