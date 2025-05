Lascia l’ex lui la riempie di rose poi la segue ovunque e le fa scenate | a processo per stalking

Un amore che diventa ossessione: è il drammatico racconto di una giovane di Ancona, vittima di stalking da parte del suo ex. Dopo gesti romantici, le rose si trasformano in minacce, portando a un processo. Questo caso mette in luce un trend allarmante: l'eccesso di romanticismo può celare dinamiche tossiche. Riflessione urgente su come l'amore possa sfociare in comportamenti pericolosi. Come riconoscere i segnali?

ANCONA - Trovava rose rosse ovunque, sulla portiera della sua auto, davanti al portone di casa. Poi sono arrivati i bigliettini "ti amo, sei il mio amore, torniamo insieme". A casa spediva anche mazzi di fiori e pacchettini regalo, in uno c'era anche una collana. Dalle carinerie passava agli.

Alla Casa delle Erbe della Locride la Festa delle Rose 2025: il programma

La Casa delle Erbe della Locride presenta la Festa delle Rose 2025, un appuntamento che celebra la bellezza delle rose nel cuore del mese di maggio.