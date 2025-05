L' appello della mamma di uno dei ragazzi uccisi a Monreale | Parlate con i vostri figli e ascoltateli

Monreale è nel cuore dell'educazione dei giovani: un mese dopo la tragedia che ha segnato la comunità, l'appello di una madre risuona forte e chiaro. "Parlate con i vostri figli", esorta, invitando a una riflessione profonda. La conferenza "Emergenza Giovani" promossa dal Comune rappresenta un passo verso la costruzione di un futuro migliore. È il momento di ascoltare e agire: il cambiamento inizia da noi.

Un mese dopo la tragedia che ha colpito Monreale (e non solo), si è aperta stamattina la conferenza su "Emergenza Giovani: violenza, disagio, risposte educative". L'iniziativa, promossa dal Comune è cominciata con una toccante riflessione dei familiari di Massimo Pirozzo, ucciso assieme ad Andrea.

Monreale, l’appello della mamma di Andrea Pirozzo: “Ascoltate i vostri figli”

Monreale si interroga sul futuro dei giovani: il recente dramma di Andrea Pirozzo ha acceso un faro sulla necessità di ascoltare i ragazzi.

