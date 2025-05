Lapio incontro di scacchi a squadre

Il 2 giugno, Lapio si trasformerà nel palcoscenico di un'appassionante sfida: 'Gli Scacchi in Piazza – Incontro di scacchi a squadre'. Due squadre si fronteggeranno in una battaglia strategica che esalta non solo la mente, ma anche l'unione della comunità. In un periodo in cui il gioco torna a essere protagonista, questo evento dimostra come gli scacchi possano unire generazioni e passioni. Non perdere l’occasione di assistere a un match indimenticabile!

Lunedì 2 giugno, a partire dalle ore 10:00, il comune di Lapio ospiterà l’evento 'Gli Scacchi in Piazza – Incontro di scacchi a squadre', promosso dalla Pro Loco Lapiana-APS presso la propria sede in Corso Umberto I. La manifestazione vedrà confrontarsi due compagini unite dalla medesima passione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Lapio, incontro di scacchi a squadre

