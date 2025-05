L' antifascismo oggi tra memoria democrazia e giovani incontro a ortona con lo storico Andrea Rapini

In un'epoca in cui le sfide alla democrazia si intensificano, l'incontro a Ortona con lo storico Andrea Rapini diventa cruciale. In occasione della Festa della Repubblica, si esplorerà l'attualità dell'antifascismo e il suo significato per le nuove generazioni. Un'opportunità imperdibile per riflettere su come il passato possa illuminare il nostro futuro. La memoria è la chiave per difendere i valori democratici! Non perdere l'occasione di ascoltare la voce di esperti e

In occasione della Festa della Repubblica, la sezione Anpi "Dario Serafini", la Consulta giovanile di Ortona e lo Spi-Cgil promuovono un incontro dedicato alla presentazione di un libro che affronta il tema dell'attualità dell'antifascismo. Il professore di Storia contemporanea e Storia sociale.

