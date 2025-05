Il 5 giugno 2025, Bari si prepara a diventare il palcoscenico di "Il Complottista", il primo lungometraggio di Valerio Ferrara. Un'opera che promette di catturare l'interesse del pubblico esplorando le sfide della verità nell'era delle fake news. L'anteprima sarà seguita da un Q&A con il regista, un'occasione unica per scoprire i segreti dietro la creazione del film. Non perdere questa chance di entrare nel vivo di un tema attuale e sc

AncheCinema presenta l'anteprima a Bari de Il Complottista, primo lungometraggio di Valerio Ferrara. La proiezione si terrà giovedì 5 giugno 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro AncheCinema di Bari. Sarà presente in sala il regista per il Q&A con il pubblico. SINOSSI In un quartiere.