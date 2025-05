L' annuncio social dell' ex ballerina di Amici | Hai già rubato i nostri cuori

Alicia Bellagamba, ex ballerina di Amici, ha appena dato il benvenuto al suo primo figlio, Brando Evan. Un momento che celebra non solo la vita, ma anche l'amore e la realizzazione dei sogni. In un periodo in cui molti giovani cercano di conciliare carriera e famiglia, la sua storia ci ricorda che ogni traguardo è possibile. Congratulazioni a questa nuova famiglia, che con il piccolo Brando è già pronta a conquistare i cuori!

A lice Bellagamba, ballerina e attrice nota per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato con emozione la nascita del suo primo figlio, Brando Evan Plebani. Il piccolo, frutto dell’amore con il compagno Leonardo Plebani, è venuto al mondo il 28 maggio alle 00:44, con un peso di 3,48 kg e una lunghezza di 51 cm. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Da Jennifer Lawrence a Gisele Bundchen: le star mamme nel 2025 Chi è Alice Bellagamba. Classe 1987, originaria di Jesi, Alice Bellagamba si è fatta conoscere nel 2008 partecipando all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al quarto posto sotto la guida dell’insegnante Maura Paparo, in un’edizione vinta da Alessandra Amoroso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'annuncio social dell'ex ballerina di Amici: «Hai già rubato i nostri cuori»

Schermo gigante in piazza per la finale di Amici domenica sera; tutti a fare il tifo per la ballerina Alessia Pecchia. Il messaggio di auguri del sindaco di Fondi Maschietto

Domenica sera, un grande schermo illuminerà piazza a Fondi per la finale di Amici, dove tutti faranno il tifo per la talentuosa ballerina Alessia Pecchia.

