L’America è una democrazia che funziona di pesi e contrappesi l’Europa no Bruxelles è un mostro che spinge pure per fare la guerra

Negli ultimi anni, il dibattito sulla democrazia ha assunto contorni sempre più sfumati. Mentre l'America mostra un sistema di pesi e contrappesi che, nonostante le difficoltà, riesce a tenere in equilibrio i poteri, l'Europa sembra rincorrere un modello centralizzato poco trasparente. Con la sentenza sui dazi in arrivo, le imprese guardano con apprensione: sarà l’ora di una nuova era economica, o una tempesta in arrivo? Rimanete sintonizzati!

In America Trump può rivendicare il voto popolare e i giudici possono bloccare le sue decisioni. In Europa tutti possono fare quello che vogliono tanto a Bruxelles la democrazia non è di casa. Il mondo commerciale e finanziario si interroga su cosa succederà dopo la sentenza che congela i daz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L’America è una democrazia che funziona di pesi e contrappesi, l’Europa no, Bruxelles è un mostro che spinge pure per fare la guerra

