L’allenatore del Sack Fiorentina tre settimane dopo aver firmato un nuovo accordo

La Fiorentina si trova al centro di una tempesta dopo aver licenziato Raffaele Palladino, solo tre settimane dopo aver rinnovato il suo contratto. Un colpo di scena che ci ricorda quanto sia volatile il mondo del calcio, dove le decisioni possono cambiare in un batter d'occhio. Cosa significa questo per il futuro della squadra? La ricerca di un nuovo allenatore si fa sempre più urgente e le tensioni aumentano. Restate sintonizzati!

2025-05-30 13:53:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Fiorentina ha licenziato il manager Raffaele Palladino solo tre settimane dopo aver firmato un’estensione del suo contratto. L’ex allenatore di Monza è stato nominato lo scorso giugno con un accordo di due anni con un’opzione di un anno extra. La Fiorentina ha annunciato di aver firmato un’estensione fino al 2027 alla vigilia della semifinale della Semifinale della Club League Semifinal Second Second Leg to Real Betis. Ma ora, meno di un mese dopo, sono andati avanti. “La Fiorentina può confermare che il contratto di Raffaele Palladino, così come quello della sua squadra di backroom, è stato oggi interrotto”, ha dichiarato il club in una nota. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’allenatore del Sack Fiorentina tre settimane dopo aver firmato un nuovo accordo

Cerca Video su questo argomento: Allenatore Sack Fiorentina Tre Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio, Raffaele Palladino non è più l'allenatore della Fiorentina

Riporta tg24.sky.it: L'allenatore campano solo tre settimane fa aveva rinnovato fino a giugno 2027, ma poi si è dimesso a sorpresa. Per lui 53 partite in stagione con 25 vittorie, 14 pareggi e altrettante sconfitte ...

Serie A, cambiano le panchine: Fiorentina, Palladino si dimette. Gasperini verso la Roma, Milan su Allegri (e c'è il rebus Conte-Napoli)

Come scrive ilmessaggero.it: Se non è un record, poco ci manca. Le prime 11 squadre in classifica della stagione 2024-2025 possono cambiare allenatore. Non era mai accaduto prima. L'eccezione è il Bologna ...

Fiorentina, caso Palladino: l’allenatore si è dimesso, ma la società vuole trattenerlo

Lo riporta lettera43.it: Fulmine a ciel sereno alla Fiorentina: l'allenatore Raffaele Palladino si sarebbe dimesso a pochi giorni dalla chiusura della stagione. La società cerca di convincerlo a restare.