Lago di Como | Summer Camp a Villa Carlotta

...un tocco di cultura! Il Summer Camp a Villa Carlotta offre ai ragazzi un'esperienza unica, immersi nella bellezza senza tempo del Lago di Como. In un'epoca in cui l'apprendimento esperienziale è sempre più valorizzato, questo è il luogo ideale per stimolare creatività e curiosità . Non perdere l'opportunità di far crescere i tuoi figli in un contesto che unisce natura, arte e divertimento!

Una settimana o più in una delleA ville più belle del lago di Como, tra capolavori d'arte e un parco mozzafiato. Atelier creativi, laboratori di sperimentazione, attività ludico-motorie, momenti di lettura o dedicati ai compiti estivi, relax e gioco: parole chiave divertimento e crescita con.

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura

Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà , celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

