Lago di Como | riparte la Funivia di Pigra la più ripida d' Italia

...Pigra, il paesino affacciato sul Lago di Como, riaccende la magia delle sue spettacolari viste. Con la ripartenza di questa funivia, tornano anche i turisti in cerca di avventure e panorami mozzafiato. Un segnale che il settore turistico sta riprendendo vigore, proprio mentre la voglia di esplorare la bellezza dei nostri territori cresce. Non perdere l'occasione di vivere un’emozione unica!

Ci siamo, come annunciato ieri da ATM, finalmente la Funivia di Pigra riparte dopo il lungo stop, dallo scorso gennaio, dovuto alla manutenzione. Attesa per aprile, la riapertura avviene solo oggi, giusto in tempo per vivere appieno la stagione estiva. La storica funivia che collega Argegno a. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lago di Como: riparte la Funivia di Pigra, la più ripida d'Italia

