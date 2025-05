Lago di Como | riparte la Funivia di Pigra la più ripida d' Italia

...Pigra, un gioiello del Lago di Como, torna a solcare il cielo! Con la sua inclinazione vertiginosa, è la più ripida d'Italia e offre panorami mozzafiato, perfetti per gli amanti della natura e del trekking. La riapertura coincide con l’aumento dell'interesse per le esperienze outdoor, rendendo questa funivia il punto di partenza ideale per esplorare sentieri incantevoli e gustare la bellezza del lago in tutta la sua magnificenza. Non perdere l'occasione!

Ci siamo, come annunciato ieri da ATM, finalmente la Funivia di Pigra riparte dopo il lungo stop, dallo scorso gennaio, dovuto alla manutenzione. Attesa per aprile, la riapertura avviene solo oggi, giusto in tempo per vivere appieno la stagione estiva. La storica funivia che collega Argegno a.

Lago di Como: riparte la Funivia di Pigra, la più ripida d'Italia

...Pigra, il paesino affacciato sul Lago di Como, riaccende la magia delle sue spettacolari viste. Con la ripartenza di questa funivia, tornano anche i turisti in cerca di avventure e panorami mozzafiato.

Approfondimenti da altre fonti

