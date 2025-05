L’agente di Lobotka | Questo scudetto è frutto del lavoro di tutti dentro al campo

L'agente di Lobotka, Branislav Jasurek, sottolinea che il trionfo del Napoli è frutto del lavoro di squadra. In un contesto calcistico sempre più dominato dall'individualismo, la narrazione collettiva di questa vittoria risuona forte. Il secondo scudetto di Stanislav non è solo un titolo, ma un simbolo di unità e dedizione. Un messaggio chiaro: il successo si costruisce insieme, ed è questo che rende la vittoria ancora più dolce!

Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, ha rilasciato una lunga intervista al portale slovacco Dennik Sport dove ha parlato della stagione e dello scudetto del Napoli «La vittoria del secondo scudetto di Stanislav è stato tra i più belli. Mi dispiace non essere potuto andare di persona a Napoli, ma l’ho vissuto come fossi davvero lì. Non vedo l’ora di festeggiarlo in vacanza con lui. Credo ci siano dei parallelismi tra i due scudetti. Il nuovo direttore sportivo Manna ha fatto un’ottima campagna trasferimenti come fece anche Giuntoli due stagioni fa. Hanno rimodellato la squadra dopo che la stagione precedente non era stata positiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it