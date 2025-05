Lagarde lascia mutui al top e scappa

La presidente della BCE, Christine Lagarde, sembra intenzionata a chiudere un capitolo difficile: mutui alle stelle e tassi che peseranno sui bilanci fino al 2030. Ma è solo un caso che il suo annuncio di un possibile addio arrivi in questo contesto? La tensione cresce, e con essa la necessità di rimanere informati su come questi cambiamenti possano influenzare il nostro futuro finanziario. Non perdere i prossimi sviluppi!

Uno studio Bce mostra che l’aggressiva politica dei tassi del passato comporterà rate alte fino al 2030. Che sia il motivo per cui il presidente pensa di andarsene in anticipo?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lagarde lascia mutui al top e scappa

"Lagarde lascia". La Bce: completerà il mandato

Le ultime notizie sulla presidenza di Christine Lagarde alla Banca Centrale Europea svelano un possibile negoziato con Klaus Schwab del World Economic Forum in vista di un suo successore, con un'ipotesi di cambio già a inizio 2027.

Cerca Video su questo argomento: Lagarde Lascia Mutui Top Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Mutui, Lagarde: «Rialzo dei tassi di 50 punti da marzo, le banche varino delle misure»

Lo riporta ilmessaggero.it: Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento. «Era una decisione che avevamo indicato nell'ultima riunione e tutti i numeri visti ...

Bce: Lagarde, non possiamo alleviare rincari mutui, nostro mandato e' stabilita' prezzi

Da ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Francoforte, 04 mag - La Bce e' consapevole dei problemi che sta avendo chi ha contratto dei mutui e del fatto ... della Bce Christine Lagarde in conferenza ...

Bce lascia i tassi d'interesse invariati al 4,50%. Lagarde: «L'inflazione scende, resta la pressione sui salari»

Segnala ilgazzettino.it: Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine della riunione. Nell'Eurozona «l'economia resta debole, i consumatori limitano le loro ...