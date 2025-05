L’affetto materno durante l’infanzia migliora salute degli adolescenti e rafforza la loro sicurezza sociale

Un abbraccio materno può fare la differenza! La recente ricerca della UCLA evidenzia come l'affetto ricevuto durante l'infanzia non solo migliora la salute fisica, ma rafforza anche la sicurezza sociale degli adolescenti. In un'epoca di crescente stress e vulnerabilità, investire nel calore familiare diventa cruciale per formare adulti resilienti e sicuri di sé. Scopri come un semplice gesto possa trasformare il futuro dei nostri ragazzi!

Un nuova ricerca della UCLA conferma come il calore materno nei primi anni di vita abbia effetti duraturi sulla salute fisica e mentale dei figli. A fare la differenza è infatti la percezione di sicurezza sociale che si sviluppa proprio durante l’infanzia e accompagna i ragazzi fino all’adolescenza, proteggendoli da stress, malesseri psicologici e problemi di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’affetto materno durante l’infanzia migliora salute degli adolescenti e rafforza la loro sicurezza sociale