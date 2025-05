LAFC-Club America | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un match che promette scintille! Al BMO Stadium di Los Angeles, LAFC sfida il Club America nel play-in del Mondiale per Club. Un incontro che non è solo una gara di calcio, ma un duello tra due storie calcistiche straordinarie. Scopri le formazioni e l'orario della partita: sarà l'occasione perfetta per vedere in campo i migliori talenti dell'MLS e del calcio messicano. Non perdere la chance di assistere a questo evento imperdibile!

LAFC-Club America: dove vederla, orario e probabili formazioni

Scopri tutte le informazioni su LAFC-Club America, la sfida del Mondiale per Club in scena all'Al BMO Stadium di Los Angeles.

