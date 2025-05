L’addio di Musk si trasforma nello show di Trump | il tycoon fa la lista dei propri successi ‘No comment’ sulle droghe del magnate

L'addio di Elon Musk al Dipartimento dell’Efficienza Governativa si trasforma in un palcoscenico per Donald Trump. Il tycoon celebra i successi di Musk, ma evita domande scomode sulle sue controversie. Questo episodio mette in luce come le figure imprenditoriali e politiche si intrecciano nel panorama attuale, creando un mix esplosivo di innovazione e retorica. Un'incredibile fusione di potere che potrebbe cambiare le regole del gioco. Rimanete sintonizzati!

La conferenza stampa che sancisce l’addio di Elon Musk al Dipartimento dell’Efficienza Governativa (Doge) si è presto trasformata nell’ennesimo show di Donald Trump. “Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo”, ha realizzato “un cambiamento colossale “, anche se “ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato”: così il presidente americano ha mostrato la sua gratitudine per l’operato svolto dal fondatore di Tesla. La notizia vera, però, l’ha data proprio il magnate di origini sudafricane che ha spiegato come il suo non sia un addio, ma solo un arrivederci: “La mia uscita non è la fine del Doge ma l’inizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’addio di Musk si trasforma nello show di Trump: il tycoon fa la lista dei propri “successi”. ‘No comment’ sulle droghe del magnate

