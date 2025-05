L’addio al grande Willy Boselli Parata di ex campioni e tifosi

Un grande cuore ha smesso di battere: Willy Boselli, simbolo di Basket City, ci ha lasciato a 62 anni. La sua ultima impresa? Riunire ex campioni e tifosi in un commovente addio. Leader della Happy Hand, promuoveva lo sport inclusivo con passione. In un'epoca in cui l'unità e la solidarietà nel mondo sportivo sono più importanti che mai, la sua eredità vivrà nei cuori di tutti noi. Un tributo all'amore per il basket e per la

L’ultima impresa di Willy Boselli: riunire Basket City, dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. Willy, 62 anni, ci ha lasciato lunedì. Willy era un tifoso Fortitudo, nonché il leader di Happy Hand, la rassegna dello sport inclusivo. Ieri mattina, davanti alla camera mortuaria dell’ospedale Bellaria, una lunga fila di persone. Cestisti, amici, tifosi (non solo della Fossa dei Leoni) che hanno voluto dire grazie a Willy. Willy era costretto in carrozzina dagli anni ’80, da quando, per l’asportazione di un angioma, era diventato tetraplegico. Il termine costretto, in realtà, è sbagliato. Perché Willy riusciva, col suo umorismo, a colorare le giornate più grigie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio al grande Willy Boselli. Parata di ex campioni e tifosi

William Boselli, noto come Willy l'incontrastato "re" di Happy Hand, ci ha lasciato all'età di 61 anni.

Da ilrestodelcarlino.it: Simbolo di coraggio, si è spento lunedì a 62 anni. All’ospedale Bellaria arrivano. Djordjevic, Dallamora, Galanda.

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Per tutti era Willy. Per gli amici più stretti era diventato Willy the King e, per rendergli omaggio, era stata organizzata la rassegna inclusiva Happy Hand. Willy, per l’anagrafe, era solo William Bo ...

E’ morto Willy Boselli: col sorriso affrontava la disabilità

Come scrive msn.com: BOLOGNA – William Boselli, per tutti Willy, è morto. Pochi giorni prima della nuova edizione di Happy Hand, in programma dal 30 maggio al 1° giugno a San Lazzaro: l'evento creato dagli amici di Willy, ...