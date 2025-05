L’accusa di Fratelli d’Italia | Gnomi e casette sbiadite

Fratelli d’Italia alza nuovamente la voce riguardo al "Sentiero degli Gnomi" di Bagno di Romagna, rimarcando l'importanza della cura e valorizzazione del patrimonio locale. Questo accende un dibattito più ampio sul turismo sostenibile e sull'infrastruttura dei luoghi di interesse. Curioso notare come una semplice passeggiata possa diventare simbolo di una battaglia per la bellezza e l'attrattiva dei nostri paesaggi. La natura merita attenzioni!

Fratelli d’Italia mette un’altra volta il ‘ Sentiero degli gnomi ’ del Parco dell’Armina di Bagno di Romagna sotto i raggi X. Lo scrive Filippo Lanzi, coordinatore comunale per FdI, che in una nota così esordisce: "Dispiace constatare che, a distanza di oltre un mese dalla nostra segnalazione, Il "Sentiero degli Gnomi" sia ancora in condizioni di degrado. E’ inaccettabile che un’attrazione cruciale per il turismo di Bagno versi in questo stato da così tanto tempo. Evidentemente al sindaco e all’assessore che dovrebbe promuovere il turismo sul territorio, il turismo, in realtà, interessa poco". "Foto e video inviati dai cittadini – aggiunge Lanzi – dimostrano che i problemi persistono dalla scorsa primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it