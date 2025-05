La villa dello spaccio Quattro chili di droga e sei in arresto

Nella quiete di una villa che prometteva tranquillità, si nascondeva un fiorente mercato di droga. I sei arrestati pensavano di essere invisibili, ma il crescente via vai di clienti ha attirato l’attenzione delle forze dell'ordine, portando a un blitz che ha smascherato un fenomeno in aumento: lo spaccio camuffato tra le mura domestiche. Un campanello d’allarme che ci ricorda quanto sia importante rimanere vigili nella lotta contro la criminalità.

Ci hanno provato in tutti i modi a non dare nell’occhio, ma la loro attività illecita diventata fin troppo fiorente e il via vai di clienti li hanno traditi e così l’altro giorno all’alba è scattato il blitz delle forze dell’ordine nella villetta trasformata in centrale dello spaccio all’ingresso della droga. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco e dai carabinieri di Merate e di Oggiono che da tempo tenevano d’occhio la banda. Nel corso dell’operazione sono stati individuati all’interno dell’abitazione anche altri soggetti, fermati insieme agli indagati per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La villa dello spaccio. Quattro chili di droga e sei in arresto

