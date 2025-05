La Via di Francesco premiato agli Oscar Italiano del Cicloturismo | esperienza di spiritualità e natura

La Via di Francesco si aggiudica il Premio speciale Cammini agli Oscar Italiani del Cicloturismo, un riconoscimento che celebra il crescente interesse per il turismo lento e sostenibile. Questo percorso non è solo un viaggio attraverso la bellezza naturale dell'Umbria, ma anche un'esperienza di spiritualità profonda. Un'opportunità per riscoprire il legame tra uomo e natura, perfetta per chi cerca un'alternativa autentica alla frenesia quotidiana. Scopri come pedalare verso il tuo benessere!

Il cammino "La Via di Francesco" ha conquistato il Premio speciale Cammini nella decima edizione del Green Road Award – Oscar Italiano del Cicloturismo. Il sentiero umbro è riconosciuto come itinerario esemplare di turismo lento e sostenibile, percorribile anche in bicicletta.

