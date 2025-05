La Via di Casa il Senegal di chi vuole restare

In un'epoca in cui l'emigrazione sembra essere la risposta più comune alle sfide, "La Via di casa" ci invita a riflettere su chi ha scelto di rimanere e costruire il proprio futuro nel Senegal. Questa mostra fotografica, curata da Mario Bonito e Sara Lamassa, celebra il coraggio e la determinazione di coloro che trasformano le proprie radici in opportunità. Un messaggio potente che risuona in tutto il mondo: la vera forza risiede spesso nel restare.

« La Via di casa », una mostra fotografica a Roma racconta di chi ha deciso di restare in Senegal, di non emigrare, di costruirsi nella propria casa un futuro migliore. A cura del giornalista del Tg5 Mario Bonito e della fotografa Sara Lamassa.

La Via di Casa, la mostra che racconta il Senegal a San Lorenzo

Scopri "La Via di Casa", la mostra fotografica che racconta il cuore del Senegal e le storie di chi ha scelto di restare e lottare per un futuro migliore.

Alle dieci di mattina le piroghe affollano la spiaggia davanti al mercato del pesce di Saint Louis, nel nord del Senegal, al confine con la Mauritania. Il sole è già ...

Nel quartiere San Lorenzo arriva una mostra dedicata al Senegal e a chi ha deciso di restare e combattere per un futuro migliore. La mostra fotografica "La Via di Casa", sarà in esposizione da venerdì ...

