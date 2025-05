La variabile ucraina

La guerra in Ucraina rappresenta una delle sfide geopolitiche più complesse dei nostri tempi. Se i negoziati di pace falliscono, il conflitto potrebbe intensificarsi ulteriormente, attirando l'attenzione di potenze globali e destabilizzando l'intero continente europeo.

Ma se i negoziati di pace tra Russia e Ucraina falliscono e l’America desiste dalla mediazione, che succede? Continueranno a combattere come adesso? E fino a quando? Guido Verona Via email Gentile lettore, sì, la guerra proseguirà, ma come e fino a quando è impossibili da prevedere, perché potrebbero subentrare diverse variabili. Per esempio, se l’America riducesse il sostegno all’Ucraina o, al contrario, lo aumentasse per dispetto della fallita mediazione, le condizioni muterebbero. E ancor più se l’Europa o un gruppo di “volontari” forzasse la mano e mandasse soldati sul campo o concedesse l’uso dei missili per colpire Mosca o San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ucraina, Trump: “Fino a quando non incontrerò Putin non succederà nulla”

Durante un volo su Air Force One, l'ex presidente Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni significative sulla situazione tra Russia e Ucraina.

Putin, nuova strategia di attacco dei droni. «Stordiscono il bersaglio con manovre imprevedibili, poi il colpo a sorpresa»

Riporta msn.com: La Russia ha cambiato la sua strategia d’impiego dei droni d’attacco, adottando tattiche aggressive e sofisticate per superare le difese aeree dell'Ucraina. Con lanci ad alta quota ...

L’arma di Merz per un’Europa contro Putin: 100 missili Taurus (su 600) perché l’Ucraina si difenda

L’arma di Merz per guidare l’Europa: 100 missili Taurus (su 600) perché l’Ucraina si difenda

