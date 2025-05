La tutela del minore prima di tutto | mai come ora si sentiva il bisogno della sentenza della Consulta

Mai come oggi, la tutela dei minori è al centro del dibattito sociale. La recente sentenza della Corte Costituzionale ha segnato una svolta fondamentale, dichiarando illegittimo l'articolo 8 della Legge 40/2004. Questo passo non solo riconosce i diritti dei nati in Italia da donne che hanno usufruito di tecniche di PMA all'estero, ma sottolinea anche l'importanza di un sistema giuridico che evolva con le necessità contemporanee. Un cambio di rotta che invita a rif

La sentenza della Corte costituzionale 68 del 22 maggio 2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 8 della Legge 402004 “nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”. Si tratta di un pronunciamento importantissimo non solo perché, ancora una volta, dichiarando invalicabile e primario il diritto del minore, riconoscendo a tale diritto valenza costituzionale, conferma anche – mai come in questo momento se ne sentiva il bisogno – il primato della Costituzione sulla Legislazione ordinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it