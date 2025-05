La Turchia dice Stop! | multe salate ecco in quale caso

La Turchia, crocevia di culture e meta ambita per milioni di turisti, ha deciso di dire stop alle multe salate per chi si alza durante il volo. Un cambiamento che riflette un trend piĂą ampio: la necessitĂ di garantire viaggi piĂą piacevoli e rilassati. Questo annuncio offre ai viaggiatori l'opportunitĂ di scoprire le bellezze turche senza preoccupazioni. Pronti a vivere un'esperienza di volo piĂą serena?

Considerando che la Turchia accoglie milioni di turisti ogni anno, l’autoritĂ aeronautica ha imposto alle compagnie aeree un obbligo Un annuncio importante arriva dalle autoritĂ di regolamentazione turche, destinato a far riflettere tutti i viaggiatori che non vedono l’ora di sbarcare. D’ora in poi, chiunque si alzi dal proprio posto e apra i vani portaoggetti prima che il segnale delle cinture di sicurezza sia spento, dopo l’atterraggio, sarĂ soggetto a una multa di circa 60 euro. Nuove direttive per chi arriva in Turchia cityrumors.it foto Ansa Questa nuova norma, entrata in vigore all’inizio di maggio, nasce dalla necessitĂ di contrastare una pratica sempre piĂą diffusa e pericolosa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La Turchia dice “Stop!”: multe salate, ecco in quale caso

