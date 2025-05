La truffa online del mi piace quando un like vi svuota il conto Cosa non fare mai

La nuova frontiera delle truffe online è arrivata in Lombardia: la "truffa del mi piace" sta facendo impazzire gli utenti. I cybercriminali, abilmente mascherati, promettono facili guadagni e colpiscono soprattutto chi cerca opportunità rapide. Non lasciatevi ingannare! Ricordate: un semplice like potrebbe costarvi caro. È fondamentale essere informati per proteggere i propri risparmi in un contesto digitale sempre più insidioso. La prudenza è d'obbligo!

Milano 30 maggio 2025 - Truffe online ultima frontiera ora impazza anche in Lombardia quella del “mi piace”, del like con il pollice in alto. L'allarme arriva dal Commissariato di polizia online che spiega le modalità della truffa: “ I cybercriminali aggiungono le potenziali vittime a gruppi Telegram e propongono facili guadagni con il solo compito di mettere “mi piace” a video su piattaforme online come Youtube, Instagram e TikTok”. Truffe online, ultima frontiera: “Ciao! Per favore vota. è la figlia della mia amica, il premio è una borsa di studio” Cosa succede?. “Successivamente, se si seguono le indicazioni, i malfattori inviano piccole somme di denaro per acquisire la fiducia degli utenti e poi completano la truffa esortandoli ad effettuare investimenti con la promessa di guadagni ancora più elevati o r ichiedendo soldi come commissione per poter sbloccare i guadagni maturati ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La truffa online del “mi piace”, quando un like vi svuota il conto. Cosa non fare mai

Truffa online, recuperati 46mila euro grazie a Confconsumatori

Una donna ha subito una truffa online che le ha fatto perdere 46mila euro in 48 ore. Nonostante il rifiuto della banca a rimborsarla, grazie al supporto di Confconsumatori è riuscita a presentare ricorso all'Arbitro bancario e finanziario della Banca d'Italia, per recuperare i propri risparmi.

Cerca Video su questo argomento: Truffa Online Piace Like Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Soldi e Rolex in cambio di visti | nei guai funzionari dell’ambasciata del Bangladesh Volevano corrompere un parlamentare di FdI. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La truffa online del “mi piace”, quando un like vi svuota il conto. Cosa non fare mai

Lo riporta ilgiorno.it: L'allarme arriva dal Commissariato di polizia online che spiega le modalità della truffa: “ I cybercriminali aggiungono le potenziali vittime a gruppi Telegram e propongono facili guadagni con il solo ...

Truffa dei like, ingegnere perde 1500 euro in due settimane: «Dovevo solo lasciare un mi piace. Non sono un credulone, ma ci sono cascato»

Riporta msn.com: La truffa prometteva denaro in cambio di semplici "like" su offerte turistiche online. La truffa Inizialmente, tutto sembrava funzionare: dopo un colloquio via WhatsApp, l'ingegnere è stato ...

Come funziona la truffa

Lo riporta tg24.sky.it: La truffa inizia con un messaggio ricevuto dalla vittima, solitamente su WhatsApp, da parte di un falso reclutatore, che propone facilissimi guadagni in cambio di like a video, recensioni di hotel ...