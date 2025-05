La truffa dei corsi di formazione fantasma | smascherata frode da 18 milioni di euro

La truffa dei corsi di formazione fantasma, nota come "Fake School", ha messo in luce un giro d'affari da 18 milioni di euro. Ben 16 persone sono state denunciate, con sequestri per 660mila euro. In un periodo in cui la formazione è sempre più cruciale per adattarsi al mercato del lavoro, questa frode evidenzia l'importanza di scegliere fonti affidabili. Non fermarti alla superficie: dietro ogni offerta c'è una storia da scoprire!

Si chiama "Fake School", l'indagine che ha portato alla denuncia di 16 persone e all'esecuzione di sequestri preventivi per 660mila euro nei confronti di 8 persone fisiche e 5 società.

