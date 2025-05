La tramvia infiamma il dibattito È polemica sui binari in via Giusti

La tramvia verso Sesto accende un acceso dibattito, soprattutto per il passaggio dei binari in via Giusti. I residenti, preoccupati, hanno già raccolto firme contro questa scelta, temendo per la vivibilità del quartiere. Ma non è solo una questione locale: questo progetto si inserisce nel trend di mobilità sostenibile, che sta trasformando le città italiane. Riuscirà Firenze a trovare un equilibrio tra innovazione e qualità della vita? La discussione è appena iniziata.

La tramvia verso Sesto è solo sulla carta ma sta già facendo discutere per alcune possibili 'criticità, su tutte il passaggio dei binari nella stretta via Giusti, contro cui si sono già espressi con una corposa raccolta di firme i residenti della strada, ma anche le possibili ripercussioni sul mercato cittadino dell'opera visto il capolinea previsto in via Giusti. Tutti temi toccati nell'ultimo consiglio comunale in una interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Stefano Mengato che chiedeva lumi, in particolare, sul tratto finale della linea (ancora non finanziato), quello che dal polo scientifico arriverà in pieno centro, in zona mercato.

