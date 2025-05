La trama fenicia Scomode verità L' ultima regina | ecco quale film vedere al cinema nel primo fine settimana di giugno

Scopri il mondo surreale di Wes Anderson con "La trama fenicia", un viaggio tra realtà e follia che stravolge le convenzioni del cinema. In un'epoca in cui le narrazioni lineari sembrano obsoleti, questo film si distingue per la sua audacia visiva e un cast straordinario. Benicio Del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera ci regalano una performance indimenticabile. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza cinematografica unica questo weekend!

Un bislacco imprenditore che non muore mai, nonostante la concorrenza spietata cerchi di ucciderlo a ogni viaggio di lavoro. È la nuova follia visiva e (anti) narrativa di Wes Anderson con un notevole trio di protagonisti, Benicio Del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera. La trama fenicia è il film da vedere sul grande schermo questo fine settimana. In sala arrivano inoltre la nuova opera di Mike Leigh, Scomode verità, con Marianne Jean-Baptiste e il dramma storico L’ultima regina – Firebrand di Karim Aïnouz con Alicia Vikander e Jude Law. Buone visioni! #LaTramaFenicia #WesAnderson #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Benicio Del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera in una scena di “La trama fenicia” di Wes Anderson (foto Universal Pictures). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "La trama fenicia", "Scomode verità", "L'ultima regina": ecco quale film vedere al cinema nel primo fine settimana di giugno

La trama fenicia: recensione del film di Wes Anderson

In occasione del Festival di Cannes, Wes Anderson torna sul grande schermo con "La trama fenicia", un'opera che incarna il suo inconfondibile stile visivo e narrativo.

