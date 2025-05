La trama fenicia di Wes Anderson | estetica raffinata vuoto narrativo e sbrodolamento di star

"La trama fenicia" di Wes Anderson, come ogni sua opera, ha già diviso il pubblico. Il regista continua a esplorare la sua estetica unica, ma è interessante notare come questo film rispecchi un trend più ampio: l'ossessione per il 'bello' che a volte trascura la sostanza. La perfezione visiva può diventare un velo che cela una narrazione superficiale, invitando gli spettatori a riflettere su cosa significa davvero raccontare una storia.

Come per ogni film di Wes Anderson anche per La trama fenicia è scattato l’ennesimo rito estatico con tanto di sacerdoti e vestali della critica. Risulterà sicuramente scortese, ma la sensazione è che dentro al solito lezioso tran tran estetico retrò (esasperata e reiterata ricerca simmetrica nell’inquadratura, attimi di bizzarra sospensione e sorpresa tra personaggi, colorazioni pastello e oggettistica vintage) non sia rimasto più nulla di urgente e necessario da raccontare. In una imprecisata zona dell’est Europa nel 1950 l’infingardo spregiudicato uomo d’affari internazionale Tsa Tsa Korda ( Benicio del Toro ) sopravvive per la sesta volta a un attentato al suo jet privato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La trama fenicia di Wes Anderson: estetica raffinata, vuoto narrativo e sbrodolamento di star

La trama fenicia: recensione del film di Wes Anderson

In occasione del Festival di Cannes, Wes Anderson torna sul grande schermo con "La trama fenicia", un'opera che incarna il suo inconfondibile stile visivo e narrativo.

La Trama Fenicia, di Wes Anderson. Presentato a Cannes

Da agenziaradicale.com: Presentato a Cannes, La Trama Fenicia, di Wes Anderson, racconta la complessa storia di un'azienda di famiglia. Il film in effetti è focalizzato sul difficile e conflittuale rapporto tra Zsa-Zsa Korda ...

La Trama Fenicia, Recensione: Wes, abbiamo un problema

Scrive hynerd.it: Wes Anderson torna sul grande schermo con La Trama Fenicia, l'ennesima opera perfettamente confezionata che ormai non ci basta più.

Il «magnetico» Benicio Del Toro al servizio di Wes Anderson «Per questo film ho dovuto ritrovare il bambino che è in me»

Si legge su corriere.it: Reduce dal Festival di Cannes, dove era in concorso ma non ha ricevuto premi, "La trama fenicia" propone di nuovo insieme l'attore portoricano e il geniale regista texano: «Recitando per lui mi capita ...